Дніпропетровщина може перейти до жовтої карантинної зони

МОЗ оновило карантинні зони. У “червоній” перебувають 6 областей. Десять, а також Київ – у жовтій. Решта – в помаранчевій зоні. До останніх відноситься і Дніпропетровщина. У нас за минулу добу додалось 213 нових інфікованих. І це найменший показник за останній час. В області вже заговорили про можливий перехід нашого регіону з помаранчевого до жовтого рівня.

За весь час пандемії в Дніпрі зареєстровано майже 55 тисяч випадків COVID-19. І майже стільки ж одужалих. За минулу добу в обласному центрі додалось 90 нових хворих на коронавірус.

По області понад дві сотні нових випадків COVID-19. За останній тиждень це вперше, коли показник госпіталізованих хворих на Ковід впав нижче межі помаранчевої зони. Якщо область протримається з такими цифрами ще три дні, Дніпропетровщина зможе перейти до “жовтого рівня”.

В лікарні Мечникова не меншає пацієнтів з COVID-19. У відділенні постійно перебуває до ста осіб.

Загалом по Україні останніми днями фіксують найменші цифри починаючи з лютого. За минулу добу всього 2 тисячі 576 нових хворих на COVID -19. Пов’язано це зі святковим періодом, коли люди в десятки разів менше звертались за медичною допомогою та тестувались. Минулої доби щеплення отримали менше ніж три з половиною тисячі українців. Тоді як Євросоюз вакцинував від коронавірусу чверть дорослого населення. І кількості вакцин в них достатньо, аби до липня щепити сімдесят відсотків повнолітніх.