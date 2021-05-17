Музей історії Дніпра відчинив двері для відвідувачів

Музей історії Дніпра нарешті відчинив двері для відвідувачів. Його створили наприкінці минулого року, проте оглянути експозицію було неможливо через карантин. Нині усі п‘ять залів приймають гостей. А напередодні тут пройшла “Ніч у музеї” – акція, до якої долучаються осередки культури по всьому світу.

Олена серед перших відвідувачів музею і одразу опинилася у центрі інтерактивної вистави.

У Музеї історії Дніпра зібрані унікальні колекції. Працюють тут і сучасні інтерактивні експозиції. Гості можуть побачити “живі” світлини Олександра Поля із родиною, а також скористатися справжніми вагами з “Озерки” 1950-х років й касовим апаратом 1912-го, та поринути у атмосферу радянських магазинів.

Музей розташований в автентичній будівлі – Будинку губернатора. Який є пам‘яткою національного значення. Цими днями музей нарешті починає повноцінно працювати.

В музеї три з половиною тисячі експонатів. Майже всі надали з приватних колекцій містяни. Є зали присвячені архітектурі, торгівлі та соціальному життю. Й окрема експозиція розповідає про Олександра Поля. Деяких предметів можна торкатись, наприклад, відкрити старий шкільний портфель або зібрати розбитий глечик.

Цього року новий культурний осередок повною мірою приєднався до всесвітньої акції “Ніч у музеї”. Й запрошує відвідувачів дізнатися про минуле нашого міста через цікаві експонати та історичні вистави.