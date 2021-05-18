У районі проспекту Мазепи взялись лагодити дороги

Оновлення доріг в районі проспекту Мазепи – пріоритет міської влади на цей рік. Багато років тут лише подекуди робили ямковий ремонт. Тож покриття майже повсюди потребує повної заміни. У мерії пообіцяли ремонт близько 10 вулиць на цьому житломасиві.

На вулиці Володимира Івасюка замінюють дорожнє покриття довжиною понад кілометр. Окрім якісного асфальту, тут з’являться ще й нові бордюри. Роботи планують закінчити до кінця червня. Далі візьмуться й за інші транспортні ділянки району проспекту Мазепи.

На проспекті Івана Мазепи, двадцять один асфальт замінили ще торік. Від глибоких ям та вибоїн не залишилось ані сліду. Зараз тут ідеальне дорожнє покриття уздовж усього будинку.

Роботи тут відбувались у рамках проєкту “Бюджет участі”. Запити на благоустрій міжквартальних доріг, кажуть у міськраді, користуються великою популярністю. Найбільше заявок зазвичай надходить від ОСББ.

Замінили асфальт і уздовж двадцять п’ятого будинку по проспекту Івана Мазепи. Роботи провели у рамках програми міського голови за якою у спальних районах Дніпра цьогоріч планують оновити велику частину дорожнього покриття.