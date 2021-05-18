У районі проспекту Мазепи взялись лагодити дороги

18.05.2021 17:56

Оновлення доріг в районі проспекту Мазепи – пріоритет міської влади на цей рік. Багато років тут лише подекуди робили ямковий ремонт. Тож покриття майже повсюди потребує повної заміни. У мерії пообіцяли ремонт близько 10 вулиць на цьому житломасиві.

На вулиці Володимира Івасюка замінюють дорожнє покриття довжиною понад кілометр. Окрім якісного асфальту, тут з’являться ще й нові бордюри. Роботи планують закінчити до кінця червня. Далі візьмуться й за інші транспортні ділянки району проспекту Мазепи.

На проспекті Івана Мазепи, двадцять один асфальт замінили ще торік. Від глибоких ям та вибоїн не залишилось ані сліду. Зараз тут ідеальне дорожнє покриття уздовж усього будинку.

Роботи тут відбувались у рамках проєкту “Бюджет участі”. Запити на благоустрій міжквартальних доріг, кажуть у міськраді, користуються великою популярністю. Найбільше заявок зазвичай надходить від ОСББ.

Замінили асфальт і уздовж двадцять п’ятого будинку по проспекту Івана Мазепи. Роботи провели у рамках програми міського голови за якою у спальних районах Дніпра цьогоріч планують оновити велику частину дорожнього покриття.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Благодійний фонд “Совушка” подарував ліжка дитячій лікарні

18.05.2021 19:46

У Кам’янському впорядковують головні проспекти міста

18.05.2021 19:22

Патрульний поліцейський стверджує, начебто, його побило керівництво

18.05.2021 19:07

18 травня – День пам’яті жертв депортації кримських татар

18.05.2021 18:37

Музей історії Дніпра відчинив двері для відвідувачів

17.05.2021 19:13

Після ремонту відкрили кардіологічне відділення лікарні швидкої допомоги у Кам’янському

17.05.2021 18:54
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com