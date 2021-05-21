Він пішов на фронт із самого початку війни на Донбасі. Захищав Україну й усіх нас цілих 5 років і прийняв останній бій під Авдіївкою. У Дніпрі відкрили пам’ятну дошку Сергію Валаху — загиблому бійцю 93-ї бригади. Меморіал розташували у школі, яку закінчив військовий. Яким героя пам’ятають близькі та вчителі — розкажуть наші кореспонденти.

Усміхнений, оптимістичний та щирий. Це фотографії з домашнього архіву родини Валахів. На світлинах Сергій — коханий батько, чоловік, брат та син.

Сергій Валах — боєць 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний яр”. У 2014 отримав повістку й вже за кілька днів опинився на фронті. За 5 років на війні пройшов найгарячіші точки. 20 березня 2019 загинув під Авдіївкою, екіпаж бойової машини підірвався на міні. Сергій прийняв на себе основний удар, двоє інших військових залишились у живих.

Меморіальну дошку українському герою відкрили у школі №76 Дніпра. Тут Сергій навчався з 1 по 11 клас. Окрім працівників та учнів закладу, захід зібрав родичів, друзів та вчителів героя України.

У Сергія залишилась дружина та 2-річна донечка. Дівчинка народилась за кілька місяців після смерті батька.