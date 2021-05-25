На Дніпропетровщині триває весняний призов

25.05.2021 18:00

На Дніпропетровщині триває весняний призов. Поповнити лави збройних сил, Нацгвардії, прикордонників та служби транспорту мають понад 1300 молодих мешканців області.

В обласному територіальному центрі комплектування дають останні настанови строковикам, які незабаром поповнять лави прикордонників. Перед відправкою вони пройшли контрольний медогляд.

Денису 24 – він тільки-но закінчив університет за фахом архітектора. Обрав прикордонні війська. Вважає, армія – його чоловічий обов’язок. Служили й батько і дід. Тож сподівається гідно продовжити їхній шлях.

За 2 місяці на Дніпропетровщині призвали понад 7 сотень юнаків. До кінця червня планують ще стільки ж. У роботі центру комплектування допомагає мерія. В рамках програми шефської допомоги цьогоріч виділить близько двохсот тисяч гривень з міського бюджету.

З початку війни на сході в Дніпропетровській області мобілізували більш як 21-у тисячу осіб. Регулярно проводять навчання і з резервістами, а також – підтримують звільнених з військової служби та ветеранів війни.

На тепер статус “учасника бойових дій” мають понад 30000 жителів Дніпропетровщини.

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