У Кам’янському ліквідують покинуті погреби

У Кам’янському за дорученням міського голови Андрія Білоусова впроваджують програму із засипки покинутих погребів на прибудинкових територіях. Наразі провалля ліквідовують у південному районі міста. Там привели до ладу велику ділянку біля будинку на вулиці восьмого березня.

Покинуті та розкрадені копачами льохи засипають ґрунтом, рівняючи із землею. Роботи – технічно нелегкі, кажуть підрядники.

Місцеві мешканці не натішаться тим, як впорядковують цю ділянку. Замість занедбаних погребів, матимуть місце для зони відпочинку. Вже розмірковують, як все облаштують.

За три роки реалізації програми у Кам’янському вже засипали майже дві тисячі покинутих льохів.

Цього року у Кам’янському планують ліквідувати ще близько тисячі небезпечних об’єктів.