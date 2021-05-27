Жителі вулиці Метробудівської вимагають відремонтувати дорогу

Півстоліття без ремонту! Мешканці вулиці Метробудівської роками потерпають через величезні вибоїни на дорозі поруч з їхнім будинком. Тротуар завузький, тож пенсіонерам та матусям із візочками доводиться регулярно виходити на автошлях. Що на це кажуть чиновники та місцевий депутат — допитувався наш Владислав Авдієнко.

Цю внутрішньоквартальну дорогу місцеві називають найгіршою на всьому житломасиві Парус. Подивіться, на проїжджій частині ями завширшки в декілька метрів.

Місцеві згадують: дорогу не ремонтували відтоді, як проклали. А це, на хвилинку, був 1978-й рік. Скаржаться: ходити нею просто небезпечно.

Поряд з розбитою дорогою є вимощений новенькою плиткою тротуар. Втім він завузький, тож мами із візочками змушені виходити на проїжджу частину. Не підходить бруківка й для 72-річного пана Андрія. Чоловік не має ніг, пересувається ось на такому мінікріслі. Через великий кут нахилу тротуару це складно.

Від під’їзду Андрій далеко не від’їжджає. Раніше користувався дорогою, втім зараз вона абсолютно непридатна.

У кінці 6-під’їздного будинку знаходиться школа. Щоранку розбиту дорогу долають десятки машин із дітьми. Автовласники кажуть: підвіска не витримує.

Голова місцевого ОСББ твердить — вже протягом 5-и років звертається до міськради із проханням відремонтувати дорогу, втім усе марно.

У міськраді коментувати ситуацію відмовилися. Втім натякнули: існує чудова практика, коли внутрішньоквартальні дороги ремонтують за кошти місцевих депутатів. Ми намагалися зв’язатися з Олександром Багацьким — обранцем цього району, за номерами вказаними на сайті міськради. Було це непросто.

Врешті-решт ситуацію таки прокоментував один з помічників Олександра Багацького. Каже, за депутатські гроші нереально відремонтувати дорогу. Отож сподіваються на допомогу мерії. Начебто там вже пішли назустріч.

Чи насправді дорога знаходиться в черзі на ремонт — ми направили інформаційний запит до міськради. На відповідь чиновників чекали 20 днів. Проте так її й не отримали.