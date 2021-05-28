У Кам’янському реконструюють Лівобережний парк

У Кам’янському Лівобережному парку культури та відпочинку триває масштабна перебудова. Відновлення проводять поетапно, аби не зачиняти парк для відвідувачів. Перебіг робіт перевірив очільник Кам’янського Андрій Білоусов. Як зміниться зона дозвілля та коли чекати на завершення реконструкції — знають мої колеги.

Велике перевтілення Лівобережного парку розпочалося ще торік. Наразі вже замінили зовнішнє освітлення, встановили тренажерний майданчик, облаштували нові алеї, озеленили та зробили ландшафтний дизайн.

Один з атракціонів, який встановлять для кам’янчан, наразі є лише у столиці України. Який саме, поки тримають у секреті. Парк буде працювати цілий рік. Для цього, зокрема, облаштують зимову ігрову кімнату для дітей, площею 180 квадратних метрів. Територію парку поділять на умовні зони за вподобаннями та віком відпочивальників.

Реконструкція ще не завершена, а у парку вже повно людей. Кажуть, зона відпочинку дуже змінилася.

Це перша реконструкція Лівобережного парку з 1983 року. Дирекція та персонал з нетерпінням чекають на відкриття та на відпочивальників. Кам’янчан просять лише берегти та не псувати майно громади. Офіційне відкриття планується до Дня міста – 16 вересня.