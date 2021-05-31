Фасад 121 школи сиплеться прямо на голови дітям

Розсипається на очах! Фасад сто двадцять першої школи тріщить по швах. Зі стін будівлі щодня падають фрагменти оздоблення. Батьки хвилюються за безпеку дітей та невдоволені, що адміністрація школи заплющує очі на проблему.

Відсутні фрагменти стіни – це плитки, які зірвалися та попадали на землю. Фасад сто двадцять першої школи розсипається просто на очах. Батьки учнів стурбовані, що колись від цього постраждають їхні діти. Утім, адміністрація школи лише огороджує небезпечні ділянки.

Аварійним фасад став вже давно, кажуть батьки. Проблему активно обговорюють на просторах фейсбук.

Розголос у соцмережах жодного ефекту не мав, фасад досі сиплеться. Батьки, які оприлюднили факт, від ситуації усунулись. Поспілкуватися особисто вдалося лише з однією мамою. Утім, й вона попросила не показувати її обличчя.

Не на камеру Анна каже: батьки неодноразово зверталися до директора з цього приводу. Однак, відповідь завжди одна: грошей на ремонт немає. Дізнатися думку адміністрації вирішили і ми. Утім, спілкуватися із журналістами керівництво школи не стало.

У міськраді ж кажуть: ремонт фасаду сто двадцять першої школи проводили у 2019. Тоді до департаменту надійшла заявка на оновлення частини стіни перед входом. Про інші проблемні ділянки не йшлося.

Та нещодавно від школи до департаменту все ж надійшло нове звернення щодо ремонту.

Тож коли буде ремонт – наразі невідомо. Утім у міськраді обов’язково обіцяють його зробити.