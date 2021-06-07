За крок від екологічної катастрофи опинились мешканці Дніпропетровщини цими вхідними. На станції Синельникове-1 стався витік сірчаної кислоти. Всього на землю потрапило 800 літрів. Попередня причина – перегрів речовини. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Про надзвичайну подію негайно повідомили у ДСНС. На місці працювали 3 одиниці техніки та 11 осіб особового складу.

“Накладено бандаж на цистерну, втягнуто її на запасну колію, здійснено охолодження цистерни. Саме місце засипано содою та вапном, щоб рідина не проходила в ґрунт.”