Впала з 6 поверху і вціліла!

07.06.2021 18:01

У Дніпрі з балкона багатоповерхівки випала 5-річна дівчинка. У маленької – черепно-мозкова травма, проте внутрішні органи не ушкоджені й переламів немає! За прогнозами медиків, вже за 2 тижні Вероніка зможе поїхати додому. Цей випадок справжнє диво, кажуть в обласній дитячій лікарні.

З моменту падіння пройшла лише доба, а її вже збираються переводити з реанімації, адже потреби в інтенсивній терапії немає. В обласній дитячій лікарні випадок 5-річної Вероніки називають феноменальним.

У дівчинки черепно-мозкова травма та забій головного мозку, втім прогнози медиків – оптимістичні. Якщо все піде за планом, вже за 2 тижні маленька зможе поїхати додому. До лікарні Вероніку доправили одразу після падіння – вчора зранку. Відтоді весь час з нею бабуся. Пані Людмила розповідає: коли все сталося, вдома дівчинка була із мамою.

Чому Вероніка пішла на балкон та що саме за вікном її так зацікавило – ніхто не знає. Сама вона нічого пояснити не може – не пам’ятає момент падіння. Це нормальна захисна реакція, кажуть медики. Тим часом в обставинах події взялись розбиратись правоохоронці.

Подібні нещасні випадки у Дніпрі та області стаються щороку і зазвичай закінчуються трагічно. Лікарі та правоохоронці нагадують: не відчиняйте вікна у присутності дитини, встановіть на них спеціальні замки та відсуньте від підвіконь меблі. І пам’ятайте, що москітні сітки – не захищають, а навпаки – вводять дітей в оману.

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