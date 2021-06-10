На відновлення набережної потрібно щонайменше 2 мільйони гривень

10.06.2021 18:41

Не витримала натиску дощів частина огорожі між Фестивальним причалом та Монастирським островом. Уламки попадали просто в річку. На місці побували наші кореспонденти й з’ясували, коли чекати ремонту та у скільки він обійдеться міському гаманцю.

Зливи призвели до руйнування частини огорожі на Дніпровській набережній біля фестивального причалу. Через дощові ріки обвалились гранітна плита та огорожа. Сергій з дружиною завітали до Дніпра з Харкова. Зізнаються, здивовані такими наслідками негоди.

Мешканці Дніпра теж обурені. Вважають, проблема в тому, що ця ділянка набережної вже багато років не реконструювалась.

Міська влада запевняє, набережну не розмило дощами, як вважають містяни. Проблема у важких гранітних плитах, якими її облицювали ще за радянських часів. Тепер на відновлення потрібно щонайменше 2 мільйони гривень.

Дніпряни сподіваються, що набережну відремонтують найближчим часом.

Сьогодні вже розпочались роботи з ліквідації руйнування. Міська влада обіцяє завершити їх протягом 10-15 днів. Також планують додатково обстежити цю ділянку набережної, аби уникнути повторних обвалів.

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