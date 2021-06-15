Два тижні без газу живуть мешканці одного з будинків у Дніпрі

2 тижні без газу! Жителі будинку в районі 12-го кварталу скаржаться на відсутність блакитного палива. Газ перекрили, щоб змусити боржників платити, переконані люди. Їм доводиться масово користуватися електроплитами. А це – дорого та небезпечно. Як коментують ситуацію газівники?

Вулиця Бориса Мозолевського. В цій багатоповерхівці 97 квартир. Від газопостачання відключили половину з них. Без блакитного палива люди сидять понад 2 тижні.

Зараз газова плита в Людмили Іванівни – не більш, ніж елемент декору. Єдиний порятунок, показує, то кавоварка та мультиварка. Техніку після відключення віддала донька. Проте користуватися нею недешево.

А от пані Олександрі – користуватися електроплитою не тільки дорого, а й небезпечно! У старенької в грудях – кардіостимулятор. Прилад не переносить коливань електричного поля.

Отож готувати для жінки – справжній квест.

Місцеві згадують: про відключення ніхто не попереджав. Першого червня газівники прийшли, аби провести планові роботи. Принаймні так було написано в оголошенні.

Причину відключення мешканцям чітко пояснити не можуть й досі. Натомість натякають – поки боржники не почнуть платити, газу не буде.

На весь будинок злісних неплатників одиниці – твердять жителі. Решта – жертви неадекватних фіксованих тарифів. Індивідуальних лічильників ні в кого немає.

Дехто – вже замислюється про встановлення газових балонів.

У Дніпрогазі категорично заперечують відключення задля стимулювання боржників. Пояснюють: в під’їзді провели роботи, після яких необхідно потрапити до кожної квартири, щоб перевірити герметичність системи. І тільки потім – подавати газ.

Примусити жителів відчинити двері газівникам вправі балансоутримувач будинку. У Дніпрогазі додають: щоб платити менше, люди можуть встановити індивідуальні лічильники. Це вартує в середньому 5000 гривень. Інакше – платити по загальному тарифу.

Поки ж мешканці вимушені переплачувати за світло та сподіватися, що проводка витримає масове використання електроплит.