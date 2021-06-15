Масштабні ремонти внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі

Наймасштабніші за останні десятиліття – у Дніпрі продовжуються ремонти внутрішньоквартальних доріг у різних районах міста. У дворі будинків по вулиці Калиновій та Софії Ковалевської роботи стартували на початку місяця. Нині тут працюють три комунальні бригади.

Пані Олена мешкає у будинку 98 по вулиці Калиновій понад 20 років. Розповідає – жодного ремонту внутрішньоквартальних доріг за цей час не бачила. У двір практично неможливо заїхати. Яма на ямі. Їх навіть пробували ремонтувати власними силами.

Слова жінки підтверджує і молода матуся Анастасія. Проїхати з дитячим візочком власним двором – то справжнє випробування.

Ремонтні роботи по вул. Калиновій розпочалися ще тиждень тому. Оновити збираються внутрішньоквартальні дороги, що проходять вздовж двадцяти п’яти висоток. Загалом це двадцять тисяч квадратних метрів. Окрім асфальтного покриття, тут зроблять бордюри, тротуари та паркувальні кишені.

На ремонт дороги біля одного будинку йде в середньому три-чотири тижні, тож усю локацію обіцяють завершити до кінця року. Вартість робіт – близько 20 мільйонів гривень. Усього ж на реконструкцію внутрішньоквартальних доріг у бюджеті заплановано 400 мільйонів.

Дізнатися, які дороги потрапили до ремонтного списку, можна на сайті міськради, А ще – зателефонувавши на гарячу лінію чи до департаменту благоустрою.