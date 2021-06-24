У Кам’янському гучно відзначили прийдешній День молоді

24.06.2021 18:44

Провели “KAMIANSKE SUMMER FEST”. Активних та завзятих містян віком від 14 до 35 років на урочистому заході привітав мер Андрій Білоусов. Та вручив грошові премії молодіжним лідерам Кам‘янського. Як все було – далі.

Просто неба, у теплій атмосфері зібралися найкреативніші та найталановитіші кам‘янчани. Протягом року вони наполегливо працювали та проявляли свої здібності. Слова вдячності та добрі побажання містянам висловили Андрій Білоусов.

Аби мотивувати молодь до нових звершень, в мерії вирішили відзначити найактивніших нагородами. Серед номінацій – творчі, спортивні, наукові, виробничі та інші досягнення.

За особисті досягнення кращі з кращих отримали подяки, грамоти та приємну винагороду. Претенденти – переважно учнівська та студентська молодь міста.

Дехто вже вирішив, що робитиме з премією. Олена Федіна, наприклад, витратить її на втілення свої планів.

Отже, в Кам’янському вистачає амбітної та креативної молоді. І вона обов”язково реалізовуватиме себе у різних галузях та ще неодноразово зробить чимало корисного для свого рідного міста.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Мешканці Перемоги-6 вимушені рятувати свою оселю від руйнування

24.06.2021 19:18

ДТЕК відключив ОСББ ліфти за імовірний борг у 1 мільйон гривень

24.06.2021 19:10

Журналісти 11 каналу навідали пенсіонерку, будинок якої постраждав від підтоплення

24.06.2021 19:02

У Петропавлівці завершують реконструювати школу

24.06.2021 18:49

Археологи дісталися центрального поховання кургану у Новоолександрівці

24.06.2021 18:38

Вартість проїзду у маршрутках та автобусах становитиме 10 гривень

23.06.2021 19:06
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com