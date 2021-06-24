У Кам’янському гучно відзначили прийдешній День молоді

Провели “KAMIANSKE SUMMER FEST”. Активних та завзятих містян віком від 14 до 35 років на урочистому заході привітав мер Андрій Білоусов. Та вручив грошові премії молодіжним лідерам Кам‘янського. Як все було – далі.

Просто неба, у теплій атмосфері зібралися найкреативніші та найталановитіші кам‘янчани. Протягом року вони наполегливо працювали та проявляли свої здібності. Слова вдячності та добрі побажання містянам висловили Андрій Білоусов.

Аби мотивувати молодь до нових звершень, в мерії вирішили відзначити найактивніших нагородами. Серед номінацій – творчі, спортивні, наукові, виробничі та інші досягнення.

За особисті досягнення кращі з кращих отримали подяки, грамоти та приємну винагороду. Претенденти – переважно учнівська та студентська молодь міста.

Дехто вже вирішив, що робитиме з премією. Олена Федіна, наприклад, витратить її на втілення свої планів.

Отже, в Кам’янському вистачає амбітної та креативної молоді. І вона обов”язково реалізовуватиме себе у різних галузях та ще неодноразово зробить чимало корисного для свого рідного міста.