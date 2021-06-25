Підлітки масово викручують ковпачки з коліс автівок, аби похизуватися у соцмережі

Протизаконний челендж! У соцмережі Тікток з’явилась нова забавка. Підлітки масово викручують ковпачки з коліс автівок! Така дрібничка, якщо вона фірмова, може коштувати й тисячу гривень. Діти ж крадуть їх десятками! Що загрожує блогерам за такі витівки та чому вони свідомо ідуть на протиправні дії — дивіться в репортажі Марка Ручки.

Це відео опублікував користувач соцмережі у Тікток. На ньому блогер хизується ковпачками, які він відкрутив з коліс автівки. Загальна вартість такого “вилову” — декілька тисяч гривень. А зробив це аби підтримати так званий тренд у соцмережі.

Цей челендж зайшов до користувачів Тіктоку зовсім нещодавно. Головна мета — зняти на камеру, як відкручуються ковпачки з коліс. Відповідно, чим більше – тим краще. Потім ролик завантажують у соцмережу під хештегом “ковпачки”. На сьогодні таких відео в Тікток вже понад 53 мільйони!

Спочатку цей челендж поширювався в Києві. Та дуже швидко дійшов і до Дніпра. В магазині автозапчастин вже помітили, що продаж ковпачків – зріс.

Жертвою таких розваг підлітків стала місцева жителька Віра. Спочатку жінка гадала, що то звичайні крадії. Втім коли дізналась, що існує такий тренд серед молоді — взялась за голову!

Підлітків не цікавлять пластикові ковпачки. Око в них падає тільки на брендовані й оригінальні. Вартість цих запчастин розпочинається від кількасот гривень і може сягати до тисячі. Адвокати ж, своєю чергою, наголошують – такі дії протизаконні і тягнуть за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Залежно від того, як кваліфікують справу, нести відповідальність підліток може самостійно, якщо йому вже є 14. Підштовхує дітей на порушення закону – бажання випробувати себе й не відстати від однолітків, кажуть психологи.

Пояснити, що прикольного у таких челенджах немає аж нічого, мають батьки підлітків. Дорослим треба розмовляти з дитиною й доводити, що неприємності від таких челенджів – не забаряться.