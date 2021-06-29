Спустив ротвейлера на відпочивальників

29.06.2021 18:44

Біля блакитного озера в Єлизаветівці, що поруч з Кам’янським, охоронець вступив у конфлікт з компанією пляжників. Діалог тривав недовго – чоловік спочатку витягнув газовий балончик та забризкав очі одному із відпочивальників. Потім – стягнув намордника зі службового пса та спустив того з повідця.

Тварина одразу почала шматувати ногу вже осліпленому потерпілому. Врятували чоловіка його ж друзі. Все обійшлося легкими тілесними. З неофіційних джерел відомо, що сутичка відбулася через небажання компанії платити за вхід до начебто приватної зони відпочинку. Усі деталі конфлікту наразі встановлюють правоохоронці.

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