Спустив ротвейлера на відпочивальників

Біля блакитного озера в Єлизаветівці, що поруч з Кам’янським, охоронець вступив у конфлікт з компанією пляжників. Діалог тривав недовго – чоловік спочатку витягнув газовий балончик та забризкав очі одному із відпочивальників. Потім – стягнув намордника зі службового пса та спустив того з повідця.

Тварина одразу почала шматувати ногу вже осліпленому потерпілому. Врятували чоловіка його ж друзі. Все обійшлося легкими тілесними. З неофіційних джерел відомо, що сутичка відбулася через небажання компанії платити за вхід до начебто приватної зони відпочинку. Усі деталі конфлікту наразі встановлюють правоохоронці.