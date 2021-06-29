Усе заради здоров’я. Інтерпайп почав масову вакцинацію своїх співробітників. Промислова компанія однією із перших долучилася до програми МОЗу зі щеплення робітничих колективів. Імунізацію вже пройшла частина працівників Новомосковського трубного заводу. Як усе було – далі у сюжеті.

Масова вакцинація на Дніпропетровщині – у самому розпалі. Останні декілька днів за програмою МОЗ у регіоні почали щеплювати ще й трудові колективи. Навесні однією з перших відповідну заявку до МОЗу подала компанія Інтерпайп. І ось перші 240 доз вакцини «Пфайзер» отримали працівники Новомосковського Трубного заводу. Це – приблизно 20% від загальної кількості співробітників підприємства. І охочих пройти імунізацію – ще багато.

Саму ж процедуру прямо на території медичного пункту заводу провели бригади Новомосковського центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом, по усьому регіону вони вже щепили майже 4,5 тисячі людей. І зменшувати темпи не збираються.

Вакцинацію планують продовжити, у тому числі й на інших підприємствах компанії Інтерпайп. Налаштовані щепити мінімум половину всіх співробітників. Впевнені, тільки тоді можна буде говорити про перемогу над хворобою.

Усього на протиепідемічні заходи та захист персоналу компанія спрямувала понад 80 мільйонів гривень.