У Дніпровському геріатричному пансіонаті медсестра побила підопічного

Відлупцювала пацієнта за образу. У Дніпровському геріатричному пансіонаті скандал – камери відеоспостереження зафіксували, як в одній з кімнат стався конфлікт між медсестрою та мешканцем закладу. Жінка добряче відгамселила чоловіка із другою групою інвалідності, однак за що саме – загадка. Наші кореспонденти вирушили на місце та вже знають усі подробиці.

Розідрала одяг, побила та ще й облаяла. Це відео до соцмереж виклала одна з мешканок Геріатричного пансіонату, що у Придніпровську. Мовляв, таке насилля у стінах цього закладу чи не щодня. Не на камеру місцеві це підтверджують.

Що саме це було – сліпа ярість, наслідки вживання алкоголю чи щось інше? За відповідями ми рушили у ту саму кімнату, де розгорнулась жорстока сцена.

Цю жінку звати Галина. Вона перебувала у кімнаті саме у момент бійки. Причина конфлікту, каже, дуже банальна.

Так, вам не почулося – медсестра таким чином влаштувала своє особисте життя. Прямо на робочому місці. Тобто, ситуація скоріше схожа на сімейну розбірку. Галина каже, за цією медсестрою ніколи не помічала нічого поганого. А ось постраждалий чоловік – полюбляв хильнути зайвого та не втрачав нагоди образити свою даму серця.

У керівництві пансіонату запевняють – подібну поведінку терпіти не збираються. Особливо від свого персоналу. Любительку розмахувати кулаками вже звільнили.

Та питання до ситуації все ж залишаються. Наприклад, чому на відео немає моменту з початком конфлікту? За ще однією версією, сутичка між парою сталася на фінансовій основі. Недарма медсестра на відео рве руками щось схоже на купюри та жбурляє у чоловіка. Однак дізнатися хоча б щось про це – не вийшло. Бо ті, хто тут мешкають, бояться говорити відверто, переймаються своїм майбутнім у цих стінах.