Криворізький стадіон «Спартак» перетворюють на сучасну спортивну арену

Свого часу тут проводили міжнародні матчі та тренувався легендарний футбольний клуб Кривбас. Після реконструкції, обіцяють обласні чиновники, “Спартак” стане одним з кращих спортивних об’єктів України.

Підрядники вже застелили поле рулонним газоном. Зараз працюють над оздобленням трибун стадіону та оснащують майданчики для різних видів спорту.

Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків та майданчик для кросфіту. – “Спартак” має задовільнити спортивні потреби криворіжців.

Глядацька зона стадіону розрахована на 7 тисяч місць. Згодом встановлять велике електронне табло та потужні прожектори. Під трибунами відремонтують тренувальні зали.

Колись на «Спартаку» проводили різні змагання на першість міста, області та України. Тут тренувалась футбольна команда “Кривбас”, яка зараз грає у першій лізі. І сьогодні на легендарному стадіоні не припиняють займатись дитячі команди.

Здати об’єкт планують у листопаді цього року. Тоді ж на оновленому стадіоні проведуть серію спортивних змагань.