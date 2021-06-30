Модель в інвалідному візку Олександра Кутас навідала рідне місто

Вона підкорила світові подіуми в інвалідному візку, переїхала жити до Лондона, вийшла заміж та всупереч всьому народила дитину. Вперше за 2,5 роки відома модель Олександра Кутас приїхала до Дніпра. У рідному місті її знають не лише як модель, а і як громадську діячку, волонтерку та навіть – радницю мера міста з питань доступності. Як змінилося життя Олександри та чи покинула дівчина фешн-індустрію заради материнства – дивіться в нашому ексклюзивному репортажі.

Олександра Кутас заявила про себе у 2015 – тоді дівчина взяла участь в Ukrainian Fashion Week. І стала першою у світі моделлю в інвалідному візку. Після цього – численні фотосесії, інтерв’ю, проєкти, співпраця з американським менеджером, участь в показі адаптивного одягу бренду Tommy Hilfiger в Нью-Йорку, перший контракт з модельним агентством в Нью-Делі.

У Дніпрі ж Олександру добре знають як громадську активістку. З початком бойових дій на Сході дівчина стала волонтером у військовому шпиталі. А згодом – радницею мера Дніпра з питань доступності. Та зараз Олександра живе в Лондоні разом з коханим чоловіком та маленькою донечкою. До Дніпра приїхала разом з родиною – вперше за 2,5 роки. Каже: одразу впало в око, що тут стало набагато менше нав’язливої вуличної реклами.

А от доступність, за яку так боролася колись, у рідному місті не відчула.

Головне, що сталося у житті Олександри за останні роки – народження донечки Софії. Вагітність далась моделі непросто. Вона була впевнена, що дітей мати не може. А ще були побоювання, адже Олександра саме при народженні отримала травму, після якої й не може ходити.

Втім, британські лікарі й підтримка чоловіка зробили свою справу – вагітність та пологи пройшли добре, а Софія народилася вчасно та абсолютно здоровою. Перші пів року донечки минули в умовах локдауну, потім всі разом перехворіли на коронавірус. Проте до нового життя утрьох – пристосувалися.

Олександра, як і її чоловік, працюють з дому дистанційно. Торік дівчина запустила власний фешн-бізнес. Олександра разом з українським дизайнером Федором Возіановим створюють адаптивний одяг, який продаватимуть в різних країнах світу.

Мова про верхній одяг – дощовики, які враховують усі нюанси людей з особливими потребами – не забруднюються, їх можна пристебнути до візка, а інформацію на лейбах доступна люді з вадами зору та навіть дислексією. Олександра переконана: інвалідність – це не вирок.

Днями дівчина повернеться до Лондона. Та Олександра відкрита до пропозицій щодо співпраці – з радістю долучиться до українських соціальних проєктів, які дійсно допоможуть людям з особливими потребами.