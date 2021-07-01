Дніпро починає цвісти через розповсюдженість зелених водоростей

Дніпро починає цвісти. Екологи вже фіксують активність зелених водоростей. У товаристві мисливців та рибалок попереджають: якщо так триватиме і далі, існує загроза мору риби. Міська влада анонсувала план боротьби із замуленням річки. Що пропонують та скільки в Дніпрі кисню зараз – найактуальніші дані у наступному сюжеті.

Житломасив Перемога-1, сквер Прибережний. Еколог з Транспортного університету заміряє рівень кисню у воді. Із собою в експерта валіза з реактивами. Декілька крапель, перемішування і маємо результат.

Такі дослідження фахівці проводять регулярно. Ними діляться з колегами з-за кордону та з місцевою владою. Щороку починаючи з кінця липня поверхня Дніпра вкривається синьо-зеленими водоростями, стоїть страшенний сморід. Усе це – результат незаконних скидів нечистот та перекриття річки численними дамбами.

Страждає уся екосистема річки. Починається масовий мор риби, деякі види просто не можуть нереститися.

Міська влада анонсує план боротьби з цвітінням на цей рік. По перше, контролюватимуть чистоту стічних вод, які скидають 600 потенційних підприємств-забруднювачів області. По друге, розглядають можливість розчищення окремих ділянок дна.

У міському ж товаристві мисливців та рибалок обіцяють допомогти із зарибненням річки. Нагадаємо, днями у водах Дніпра виявили 161 забруднювач. У найбільшій водній артерії країни знайшли гербіциди, метали – кадмій, нікель та ртуть. Перевищення зафіксували й по вмісту синтетичних продуктів. До слова, функція безпосереднього екомоніторингу покладена на Держекоінспекцію.