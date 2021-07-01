У Кам’янському триває будівництво нових спортивних об’єктів

01.07.2021 18:04

Зараз одразу у трьох районах міста зводять сучасні стадіони – на житловому масиві Черьомушки та на Південному. Також спортивний комплекс з’явиться на Лівому березі. Роботи особисто контролює міський голова Кам’янського.

Навчальний рік учні школи  №18 у Кам’янському розпочнуть з новим стадіоном. Це буде сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, майданчиком для гри у волейбол та баскетбол, а також з дитячою ігровою зоною. Впорядкують і територію навколо.

До кінця поточного року завершать будівництво і комплексу на десятому мікрорайоні лівобережжя. Тепер до спортивної окраси багатофункціонального стадіону Надія, ще приєднається подібний об’єкт. Працюють будівельники й на одному з найбільших комплексів міста на проспекті Конституції.

Наразі на об’єкті виконуються трудомісткі ґрунтові та дренажні роботи, які дозволять вирівняти поверхню. Здати стадіон в експлуатацію будівельники планують до кінця поточного року.

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