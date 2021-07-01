Мешканці геріатричного пансіонату обурені ставленням до них з боку персоналу

Б’ють, недогодовують та взагалі – не вважають за людей. У геріатричному пансіонаті Дніпра не вщухають пристрасті. Після опублікованого відео, де медсестра б’є одного з мешканців закладу, новина розлетілася усією країною. Справою вже зайнялася поліція. Та інші жителі пансіонату тепер бояться за своє здоров’я та життя. Адже, кажуть, ця медпрацівниця була не єдиною, хто дозволяв собі подібні знущання. Ці шокуючі історії – прямо зараз.

Наталія мешкає у геріатричному пансіонаті вже 13 років. І за весь цей час їй ще ніколи не було так страшно, як зараз. Після нападу медсестри на жителя закладу, інші люди перестали відчувати себе у безпеці. Тим більш, що ставлення більшості співробітників пансіонату також – залишає бажати кращого. Багато з них ще й зловживають оковитою прямо на робочому місці, кажуть місцеві.

І навіть це інтерв’ю ми змушені писати за територією пансіонату. Адже люди залякані настільки, що бояться говорити в присутності керівництва закладу. Яке, до речі, з їхніх слів – зовсім не йде на діалог. Якою б не була проблема.

За таке обслуговування мешканці пансіонату ще й забов’язані віддавати 75% своєї пенсії закладу. Найбільше, розповідають місцеві, дістається людям, які не взмозі самостійно себе обслуговувати. Вони майже весь час знаходяться у палатах, вивозити на прогулянку їх просто не хочуть. Ба більше, кажуть мешканці, тут не цураються обкрадати немічних.

Керівництво пансіонату божиться – за усіма діями персоналу ведеться контроль. З приводу звинувачень у поганому ставленні до лежачих пацієнтів – виправдовуються. Мовляв, не вистачає людей, аби приділяти усім достатньо уваги.

І на камеру пообіцяли – життю мешканців закладу нічого не загрожуватиме.

Тим часом перевіркою якості роботи пансіонату зайнялися правоохоронці. У тому числі й епізодом з нападом медсестри. З цього приводу вже відкрито кримінальне провадження.

11 канал продовжує слідкувати за ситуацією у геріатричному пансіонаті. Подробиці перевірки закладу правоохоронцями дивіться у наступних випусках новин.