На Дніпропетровщині капітально ремонтують дорогу Партизанське-Лобойківка

02.07.2021 17:33

Велике будівництво! Вперше за понад 30 років на Дніпропетровщині капітально ремонтують дорогу Партизанське-Лобойківка. Нині роботи на фінішній прямій – там вже уклали верхній шар асфальту. Подробиці – далі в сюжеті.

Роботи на дорозі Партизанське-Лобойківка киплять. Ремонтують 6-кілометровий автошлях, що проходить через село Балівка. Тутешні жителі не можуть натішитися.

Ця ділянка не бачила капітального ремонту щонайменше 30 років! Нині ж тут поклали 11-сантиметровий шар міцного та якісного асфальту. Гарантія на нове покриття 10 років.

Для міцності асфальтового покриття працювали одразу чотири дорожні катки – вагою 8, 10, 12 та 14 тонн. Нині ж роботи на фінішній прямій, капремонт мають закінчити приблизно за тиждень.

Автошлях Партизанське-Лобойківка вкрай важлива місцева артерія. Тут дуже великий потік пасажирського транспорту – йдуть маршрутки на Петриківку, Царичанку та місто Дніпро.

6-кілометровий автошлях капітально ремонтують обласним коштом.

Також на Дніпропетровщині у розпалі реконструкція та будівництво магістралей національного значення. Всі роботи проводять за президентською програмою “Велике будівництво”.

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