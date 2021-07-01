У Військовому питна вода тоннами тече із дірявих труб прямо у землю

01.07.2021 18:26

Питна вода тоннами тече із дірявих труб прямо у землю. І так уже три місці. Це про Військове Солонянського району. Цими потоками позаливало будинки. Утворились цілі озера, порослі очеретом. Чиновникам діла немає, тож люди на свій страх і ризик самотужки латають мережі. Тож скільки ще води утече, з’ясовувала Олена Городецька.

Таке відео мешканці Військового розмістили у соцмережах. Після того, як на їхню проблему три місяці ніхто не звертав уваги.

На місці наша знімальна група переконалась, тут і дійсно нічого не зроблено. Питна вода постійно тече крізь діряві труби.

Поряд з будинком Миколи Григоровича якраз таке болото з очеретом.

Обслуговує мережі Військового Солонянське житлово-комунальне управління. Знімальну групу його директор зустрів вороже. Але потім телефоном все ж розповів, коли планує лагодити зношені до дір труби.

Місцеве керівництво запевняє, зарадити біді Військового не може. Мовляв, вони не мають права проводити ремонт мереж, які належать Солонянському комунальному підприємству.

Поки очікують фінансування та витрачають зусилля на боротьбу з журналістами, питна вода витікає крізь діряві труби. І ці збитки ніхто не рахує. Ми слідкуємо за ситуацією, і в 4 кварталі обов’язково перевіримо, чи будуть відремонтовані мережі у Військовому.

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11 телеканал, Дніпро

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