4-го липня 2015-го року в Києві склали присягу перші патрульні. Відтоді в Україні відзначають День Національної поліції. Напередодні свята наш Владислав Авдієнко поспілкувався з правоохоронцями різних підрозділів. Ті ексклюзивно розкрили таємниці своєї роботи. Сьогодні, в першій серії спецпроєкту, ми покажемо як шукають та знешкоджують бомби вибухотехніки, а ще – як тренують службових собак. Дивимось!

Дніпро, 2012 рік. Центр міста здригається від декількох потужних вибухів на трамвайних зупинках. Одну за одною – невідомі терористи дистанційно підривають бомби, закладені у бетонних смітниках. Шмати каменюк травмують майже 30 людей, швидкі не встигають вивозити поранених.

Ті події довели: загроза терактів – реальна. До того ж із початком війни на сході, в нашій області з’явилась велика кількість боєприпасів.

У квітні 2019-го Дніпром покотилась хвиля псевдозамінувань.

За день надходили десятки повідомлень, згадують вибухотехніки.

Як фахівцям вдається швидко перевіряти таку кількість приміщень? Є чіткий алгоритм, діляться поліцейські. Першими на об’єкт заходять кінологи.

Олександр та службовий пес Вегас працюють разом вже 4 роки. Цікаво, що найулюбленіша іграшка чотирилапого – це ще й робочий інструмент.

В одному з цих чотирьох ящиків знаходиться вибухонебезпечна речовина. Службовий пес із вірогідністю 100% вкаже, в якому саме, твердять поліцейські.

Вегас по черзі обнюхує ящики й завмирає поряд із потрібним.

Якщо вибухівку знайдено, поліцейські залучають до знешкодження робота – аби не наражати на небезпеку людей.

Вага робота 60 кілограмів. На борту 4 камери, сталева броня товщиною до 10 міліметрів, маніпулятор-клешня для переміщення бомби.

Далі поліцейські проводять майстер-клас зі знешкодження. Роль бомби грає ось цей пакунок. Робот під’їжджає та під шаленим тиском випускає в нього хмару з води.

Є випадки, коли застосування робота неможливе. Тоді до вибухівки доводиться йти співробітникам у захисному костюмі. Вага якого 40 кілограмів.

До речі, службових собак активно залучають не тільки до пошуку вибухівки, а й людей. Приміром, вже за пару годин після звернення батьків, дитину починають шукати кінологи. Загалом в області працюють зо півсотні службових псів.

Виховують та тренують їх в обласному Кінологічному центрі. За рік тут проходять підготовку 13 кінологів із собаками. Найзатребуваніші породи – німецька вівчарка, бельгійська малінуа, кокер-спанієль, доберман та лабрадор.

За пів року кінологи здійснюють близько 8 сотень виїздів. І в половині з них вдається розкрити злочини. Буває, собакам доводиться боротись з озброєними зловмисниками, тож чотирилапі повинні вміти їх затримувати.

Підготовку майбутніх службових собак починають із двох місяців. Головне, каже ветеринарка Лідія, аби цуценя було активним та сміливим.

Вже завтра, у другій серії спецпроєкту до Дня Нацполіції ми покажемо як працюють бійці полку особливого призначення.