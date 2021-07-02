На одній з трас влаштували ретро автопробіг

02.07.2021 17:59

Нагадали, що таке справжнє ретро. На одній із трас Дніпропетровщини автолюбителі провели пробіг на вітчизняних машинах. Мінімальний вік техніки для участі – 30 років. У такий нестандартний спосіб кермувальники перевіряли якість нещодавнього ремонту асфальтного покриття. Як все було – далі у сюжеті.

20 залізних конячок за плечима яких ціла епоха. Ці вітчизняні автівки вже стали легендами. Їхні власники зібралися на ділянці Криворізької траси, аби провести ретро-автопробіг. Заодно і перевірити тільки-но відремонтований шлях.

Серед учасників і Сергій. Сьогодні він приїхав за кермом свого особливого запорожця. Чоловік каже, ціни такій машині просто немає. Перш за все, через її зручність.

Частину автівок для автопробігу надав Дніпровський технічний музей “Машини часу”. Загалом 6 одиниць, найстарша з яких аж 62-го року випуску.

В Укравтодорі повідомляють – сьогоднішня подія – гарний тест для відновленої частини автошляху. Наразі вже відремонтували 150 кілометрів асфальтного покриття. У планах на цей рік – ще майже 400.

І ось, після усіх промов, колона з ретро-автівок рушила у напрямку Кривого Рогу.

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