Джаз на Дніпрі пройде з 16 по 18 липня у парку Шевченка

Головна музична подія літа! 16 липня у парку Шевченка розпочнеться фестиваль “Джаз на Дніпрі”. На гостей чекає з десяток локацій. Головна сцена – буде платною, на решту – вхід вільний. Виступатимуть як відомі світові музиканти, так і зірки українського джазу. Працюватиме й нічний майданчик – для молодої публіки. У літньому театрі виступи проходитимуть 17 та 18 липня. Через карантинні обмеження, вхід туди можливий лише за наявності негативного тесту на коронавірус. Його вже включили у вартість квитка. Втім, і у безплатних зонах буде дуже цікаво, обіцяють організатори заходу.

Продовжити читання