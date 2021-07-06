Слідом за маршрутками у Дніпрі зросла ціна проїзду в електротранспорті. З третього липня трамваї, тролейбуси та метро перевозять пасажирів по 8 гривень. Як відреагували на такі зміни дніпряни та чи економічно обґрунтовані нові тарифи – ми дізналися думку експертів.

Чергове підняття тарифів шокувало дніпрян. Люди скаржаться: ціна проїзду дорожчає, а стан електротранспорту і сервіс – не змінюються.

Та куди більше в містян претензій щодо стану тролейбусів. Приміром, проспектом Гагаріна курсує лише один маршрут із сучасними машинами – 21-ший. Решта рухомого складу – артефакти радянських часів. От, приміром, як виглядає 16-тий: іржаві сходинки, на підлозі – стирчать металеві елементи та болти, через які можна легко перечепитися, або поранитися. Просто під час зйомок сюжету так і стається.

Кондуктор замість вибачень – звинувачує пасажира.

Та найнебезпечніше – поряд з дверима.

Поїздки в тролейбусах радянського зразка – справжній екстремальний атракціон, вікна тільки послухайте.. дзинчать так, наче зараз випадуть, а двері можна відчинити однією рукою навіть на ходу.

Пасажири обурені.

Тому й підвищення ціни проїзду з шести до восьми гривень вважають, м’яко кажучи, недоречним.

У міськраді ж запевняють: нова ціна – результат економічних розрахунків.

Експерти ж твердять: оцінити економічну обґрунтованість підняття тарифів можна тільки за низкою критеріїв, якими комунальники чомусь не діляться.

До речі, зі здорожчанням разового проїзду, зросла ціна місячних абонементів. Так на один вид транспорту він вартуватиме 340 гривень, на два – 500, на тролейбус, трамвай та метро разом – 750 гривень. Придбати проїзні можна в диспетчерських пунктах або у КП «Дніпровський електротранспорт» за адресою проспект Нігояна, 49.