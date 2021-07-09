У Дніпрі розпочнеться будівництво крематорію

Крематорію у Дніпрі – бути! Днями голова облдержадміністрації підписав розпорядження про проєкт його будівництва. Споруду планують звести в районі Запорізького шосе, за більш як кілометрі від житлових будинків. Поява крематорію має розв’язати проблему нестачі місць для поховань.

Пані Валентина нещодавно провела свого сина Олександра в останню путь. Чоловік пішов з життя неочікувано, але колись в родині заходила мова про похорони – тоді син казав, щоб після смерті його обов’язково кремували.

Але тіло на кремацію довелося везти аж до Харкова. Процес обійшовся жінці у – 7,5 тисяч гривень. А потім шок – щоб просто підзахоронити урну, довелося віддати суму, у половину вартості кремації!

Жінка каже: і себе заповість кремувати – із цим мороки родичам набагато менше, ніж з похованням у землю. Чула, що у Дніпрі збираються збудувати крематорій. І насправді: днями про це знову заговорили.

Голова дніпропетровської області нарешті затвердив проєкт будівництва крематорію у Дніпрі – його мають звести на перетині вулиць Аеропортівська і Яснополянська, неподалік запорізького кладовища. Про необхідність будівництва крематорію у нашому місті говорять вже дуже давно, але давайте про все по порядку.

Тема будівництва крематорію в районі Запорізького шосе виникла ще у 2018. Дніпром одразу ж прокотилася хвиля обурень – мешканці житломасиву Тополя стали проти такого сусідства.

Аби довести жителям Дніпра, що це абсолютно нормальна практика, заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко їздив до Європи.

Днями ж проєкт будівництва був затверджений. Кілька місяців піде на оцінку впливу на довкілля. Після цього план відправлять на комплексну експертизу.

Нині у місті повноцінно відкриті лише два кладовища – Краснопільське та Діївське. На всіх інших – а їх зо три десятки – проводять лише підзахоронення. Могили вже займають сотні гектарів землі і розширяти кладовища просто нікуди. Крематорій проблему має вирішити.

Щодо вартості – вона буде в кілька разів меншою, ніж традиційне поховання. Екологічні експерти підтверджують: Дніпру крематорій вкрай потрібен. І в разі застосування сучасної багаторівневої системи очистки, жодних причин для хвилювань у жителів міста немає.

Та професор додає: нерідко екологічну оцінку проєкта проводять самі ж проєктанти – тут і можуть з’являтися проблеми. І наразі завдання громадськості – пильно стежити за тим, хто цим займається й вимагати незалежної експертизи.

Розпочати будівництво крематорію мають вже на початку наступного року. За проєктом, на роботи піде 16 місяців та 137 мільйонів гривень.