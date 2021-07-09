У селищі Дніпровське реконструюють стадіон

Футбольне поле, нові трибуни та майданчики для різних видів спорту! У селищі Дніпровське триває реконструкція стадіону. Комплексу понад півстоліття, у жителів він користується чималою популярністю. Тож на оновлення дуже чекають.

Десятки працівників у прискореному темпі реконструюють стадіон у селищі Дніпровське. Цей комплекс понад 50 років не ремонтувався. Й з часом застарів. Втім й раніше й зараз охочих тренуватися тут вистачає. Сюди приходять як аматори, так й професійні спортсмени.

А ще місцеві жителі захоплюються футболом, баскетболом та волейболом. Майданчики для цих видів спорту також реконструюють. Згодом на футбольному полі укладуть штучне покриття. Встановлять трибуни на 400 місць. Облаштують бігові доріжки.

Наразі ремонтники вже виконали загальні будівельні роботи, працюють над облаштуванням дренажних систем футбольного поля та інших спортивних майданчиків.

Мова йде про баскетбольно-волейбольну секцію та тренажерну зону для воркауту.

Стадіон у Дніпровському осучаснюють за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».