Українському товариству мисливців та рибалок виповнилось 100 років

Українському товариству мисливців та рибалок 100 років. На початку минулого століття – це була невелика спілка любителів полювання. Зараз же організація пишається своєю природоохоронною діяльністю. Її активісти називають себе тими, хто дбає про баланс флори та фауни.

Сьогодні нагороджували найактивніших представників обласної організації мисливців та рибалок. Вона є найбільшою в країні і за чисельністю, і за наявністю мисливських угідь. Більш того, це найбільша громадська організація України.

Все починалось сто років тому із невеличкої спілки. З часом кількість учасників товариства колосально зросла. Були реформи, реорганізації. Тяжкі післявоєнні часи. Сьогодні обласна організація мисливців та рибалок позиціонує себе, як товариство, що, в першу чергу, дбає про природний баланс та поповнення фауни.

Вже декілька десятиліть обласна організація випускає в дику природу фазанів.

Останнім часом доводиться й боротись з тваринами, які шкодять місцевій фауні. Наприклад, дикий шакал, мігрував на Дніпропетровщину з південних регіонів.

Міцні традиції, які існують в обласній організації мисливців та рибалок, її учасники сподіваються передавати нащадкам.