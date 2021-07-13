Підвал багатоповерхівки 5 днів заливало водою, доки вирішували – кому лагодити діряву трубу

Така ситуація склалась у Дніпрі на Янтарній, 79. Жителі викликали міську аварійну службу – вона нічого не зробила. Водоканал також переклав відповідальність на балансоутримувача. Доки шукали винних – води натекло повний підвал. Усі подробиці про цю комунальну історію — у наступному сюжеті!

Справжнє водосховище утворилось у підвалі будинку на Янтарній, 79. Комунальні служби за кілька днів навіть не спромоглися перекрити воду. Зробили це тільки, після того, як дізнались, що приїде телебачення.

Сергій – мешканець цієї багатоповерхівки. Розповідає, активні підтоплення почались ще зо два роки тому. Будинок вже навіть почало підмивати.

Жителі, звісно, регулярно доповідають про проблему в комунальні служби. Ті через раз приїжджають та про якість робіт, які вони виконують, краще мовчати.

Люди звертались і до компанії, яка обслуговує їх будинок, і до міськради. В КП “Дніпроводоканал” ніяк не реагували, а от від балансоутримувача все ж приїхала бригада. З’ясували, труба, яку прорвало — транзитна. Через неї вода надходить майже на весь житломасив Калинівський. Й керуюча компанія не має до неї жодного відношення.

Комунальники від “Дніпроводоканалу” таки приїхали на допомогу. У підвалі почалися зварювальні роботи. В мерії ж кажуть, що у місті понад 100 будинків з транзитними мережами. Аби їх відремонтувати, потрібні чималі кошти. Тож цю місію передали у компетенцію керуючих компаній.

Згодом стало відомо, що комунальники разом з працівниками компанії балансоутримувача замінили аварійну частину труби. І відновили водопостачання. Втім гарантій, що її не прорве в якомусь іншому місці — немає.