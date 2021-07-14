Новий стадіон звели в центрі села Придніпровське

Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки та криті трибуни. У Червоногригорівській громаді готуються до відкриття новозбудованого стадіону. Місцеві давно потребували сучасної бази для тренувань. Докладніше розкажуть наші кореспонденти.

Новий стадіон у Придніпровському «виріс» на місці пустиря. Тепер він справжня окраса центру села. Тут і легкоатлетичні доріжки, і криті трибуни та найголовніше – величезне поле штучного газону німецького виробництва.

Будували, враховуючи усі стандарти. Застосовували енергоощадні технології, кажуть підрядники. На додачу поряд зі стадіоном звели адмінкорпус, в якому розмістили роздягальні, медпункт, тренерську та коментаторську кімнати. Місцеві вірять: тепер село стане по-справжньому спортивним!

Червоногригорівська громада об’єднує 7 селищ. В них проживають майже 13 тисяч людей, з них півтори тисячі – діти. Займатися на новому стадіоні зможуть усі, запевняють в сільраді.

Цей та ще декілька спортивних об’єктів на Дніпропетровщині зводять за програмою Президента України «Велике будівництво».

На стадіоні ж у Придніпровському підрядникам залишилося вкласти гумові бігові доріжки та встановити опори освітлення.