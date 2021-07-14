На проспекті Яворницького стався порив комунікацій під тротуаром

Сьогоднішнє перекриття головного проспекту міста не обійшлося без пригод. Під час ремонту трамвайних колій на перетині з Барикадною стався порив комунікацій під тротуаром. Утворилася глибока яма, в яку провалилася одна з перехожих.

Дівчина втрапила у халепу, бо комунальники не огородили місце аварії, кажуть очевидці. Попередньо, учасниця інциденту не зазнала травм.

Нагадаємо, у середу до опівночі на проспекті Яворницького проїзд обмежено на перетинах з вулицями Січових Стрільців та Барикадною. Через порив перекриття розширили на дві смуги у напрямку пам’ятника Слави. Проїзною залишається усього одна. Комунальники закликають водіїв бути вкрай уважними на цій ділянці, бо вода розмила грунт і під проїжджою частиною.