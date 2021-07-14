Соцмережами ширяться дописи про магнетизм після щеплення від коронавірусу

Аномально чи природно? До руки, куди було зроблено щеплення від коронавірусу, — примагнічуються металеві предмети! Таке стверджують тисячі людей по всьому світу. А відео, де ложки, виделки й монети притягуються до тіла, заполонили весь інтернет. Деякі вважають — це все через підозрілий склад вакцини. Що ж на такі закиди кажуть лікарі та як пояснюють це явище фізики — дивіться у наступному сюжеті.

Виделки, ложки та монети. Соціальними мережами активно поширюється відео, де металеві предмети примагнічуються до місця щеплення від COVID-19. На думку деяких, це свідчить про те, що вакцина містить якусь підозрілу речовину.

І таких роликів в інтернеті чимало. Серед тих, хто вирішив перевірити на собі цей експеримент, був Микола. Зробив це заради забавки.

Та хлопець каже, вже наступного дня так зване електромагнітне поле зникло. І зараз вже до того місця нічого не магнітиться.

А от Ніка знала про так званий “тренд” вже давно. Правда він аж ніяк не пов’язаний з вакцинацією. На тілі дівчини й без щеплення тримаються металеві речі.

Своєю чергою фізики кажуть — коли до тіла людини примагнічуються металеві предмети, це звісно вражає. Але такі випадки поодинокі. Пояснюються вони особливостями фізіології окремої людини.

Тож у людей, які демонструють такі можливості, ймовірно вище норми величина магнітного поля. Це те, що можливо пояснити фізикою. А от медики на закиди про вакцину, яка містить чіп або метал, без посмішки не реагують. Головна лікарка поліклініки ІНТЕРПАЙП Тетяна Каптєлова розвіює міф щодо “підозрілого” складу препарату.

Тож все це міфи, які заводять суспільство в оману. Експерти також припускають, що задля ролика в інтернет, користувачі могли піти на хитрощі. Наприклад, намазати клеєм шкіру чи зворотну сторону металевих предметів.