Світловідбивальні маркери, що відлякують птахів встановлюють на електромережах Дніпропетровщини

Захистити птахів від ураження струмом та мінімізувати аварійні відключення електроенергії. На Дніпропетровщині встановлюють світловідбивальні маркери, що відлякують пернатих. Наразі роботи ведуться у Царичанському районі.

Яскраво-помаранчеві кола на дротах – це світловідбивальні маркери для птахів. Такі маячки убезпечують пернатих від загибелі та запобігають аваріям на мережах електропередач.

Степова зона Царичанського району – майже заповідна. Тут водяться різноманітні види птахів, у тому числі червонокнижні. Часто пернаті гинуть унаслідок зіткнення з високовольтними лініями, кажуть місцеві.

Світловідбиваючі маркери на Дніпропетровщині встановлюють вже другий рік. Завдяки яскравому кольору та дзеркальцю всередині, вони відлякують птахів навіть вночі. Пристрої від українського виробника, стійкі до вітру та опадів.

Локації для встановлення маркерів обирають разом з орнітологами. Зазвичай це степові та лісові зони, відкриті території біля водойм та уздовж шляхів перелітних птахів.

Проблема гибелі пернатих від зіткнення з електромережами виникла на початку двадцятого століття. Однак глобально розв’язувати її почали не так вже й давно. Щороку в Україні від струму гине кілька тисяч птахів. Інші – отримують страшні травми.

Завдяки таким маячкам зменшується і кількість аварій на електромережах. Як правило, поломки стаються у період гніздування птахів.

З початку року на мережах області з’явилося понад 1200 світловідбивальних маркерів. Наразі роботи тривають у Царичанському районі. Далі за планом – Павлоградський та Магдалинівський. Загалом встановлять більше семиста таких пристроїв.