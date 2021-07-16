Сім років виповнюється Добровольчому українському корпусу

Вони не мають звань, але обіймають військові посади. Ті, хто першими стали на захист України в чотирнадцятому році. Звільняли Пєски, штурмували Савур-Могилу та захищали Донецький аеропорт. Боронять нашу територію й досі. Добровольчому українському корпусу виповнюється сім років.

Їх називали “правосєками”. Вони прославилися, як найвідчайдушніші захисники України. У 14 році, коли ворог прийшов на нашу землю, саме ці хлопці були в найзапекліших боях.

Сімнадцяте липня 2014 року вважається офіційною датою створення Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”. Скорочено ДУК ПС. Цього дня були видані перші накази та положення.

З того ж дня в усіх областях України поза фронтовою зоною створюються штаби, територіальні підрозділи, мобілізаційні пункти та відділи забезпечення. Всі вони функціонують й сьогодні.

Андрій Пустовін – командир резервної сотні, що базується на Дніпропетровщині.

Андрій був учасником подій на Майдані. Із самого початку в Правому секторі. А от на війну потрапив не одразу.

Того ж року відправився на війну й Іван, серед своїх друг Бас. Втрати побратимів, каже – це спогади, що не лікує час.

Добровольчий український корпус залишається незалежним від будь-яких структур. Так само не отримує від держави жодного фінансового забезпечення.

А минулого року в Україні був прийнятий закон про статус учасника бойових дій для добровольців.

17 липня – в день заснування Добровольчого українського корпусу – бійці обов’язково згадують своїх побратимів, що загинули.