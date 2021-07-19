Три дні музики. “Джаз на Дніпрі” зібрав сотні поціновувачів

Три дні джазу! Фестиваль, який став брендом нашого міста, після перерви повернувся! Щоправда, не на звичне місце на Монастирському острові, а в парк Шевченка. Однак всі заплановані концерти, а це чотири великі програми й безліч супутніх, відбулися.

Фестиваль стартував улюбленим оркестром дніпрян. Вони й джазові речі можуть! Й соло зіграють за всіма стандартами!

Ковтком свіжого повітря назвали довгоочікуваний Джаз на Дніпрі і його організатори. Бо цього року готувати програму було складно.

Хедлайнерами фестивалю представили Джекі Террассона, Елі Дегібрі, Маріо Стефано Пьєтродаркі та співачку Буйку. Слід дотати до цього списку прекрасну Ніколь Рошель яка запалювала на нічному фестивальноу майданчику. Вона вже втретє у Дніпрі.

Джаз на Дніпрі фестиваль де на сцену протягом трьох днів виходять і гості й місцеві музиканти.

Улюблена музика захоплює все більш людей. На відкритому майданчику вже немає вільних місць.

Підтвердження прямо зараз.

Почути улюблену музику можна було повсюди. На майданчиках обладнали гарний звук. Однак програми не заважали одна одній.

Вхід на відкриті майданчики був вільний. Там можна було прекрасно провести час. Хедлайнери фестивалю були на сцені літнього театру. Багато зусиль довелося докласти організаторам, щоб запросити світових зірок джазу.

Потрібно було створити відповідні умови для проведення концертів в літньому театрі парку.

Звісно, найкращий формат для проведення “Джазу на Дніпрі” це оупенейр на Монастирському острові. Та цього року організатори були вимушені імпровізувати. Не залишати ж шанувальників фестивалю без джазу.

Навіть вимоги пройти ПЛР-тест перед походом на концерт не зупинили прагнення зайняти омріяне місце.

Потурбувалися й про непередбачувані ситуації.

Відомо, як багато залежить від ведучих програм. Один з них Влад Фісун вперше запрошений провести наш фестиваль.

Також з вуст знаменитого діждея і радіоведучого ми почули і секрети вдалого проведення концертів.

В будь якому разі з самого початку програм на сцені і в залі панувала справжня джазова атмосфера.

Тріо Джекі Терассона два роки тому вже грало на дніпровському фестивалі свій джаз. Музиканти із задоволенням прийняли запрошення і цього разу.

На джазових концертах публіка є партнеркою артистів на сцені. саме вона тримає руку на пульсі музики. Від реакції глядачів залежить чи буде цей вечір вдалим. Правило діє перш за все на фестивалях. Таких як “Джаз На Дніпрі”!