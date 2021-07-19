На Дніпропетровщині будують останню ділянку траси Дніпро – Решетилівка

19.07.2021 18:58

Будівництво Решетилівської траси – на фінішній прямій! На Дніпропетровщині зводять останню тридцяти кілометрову ділянку нової магістралі на Київ. Наразі роботи тривають за каналом Дніпро-Донбас. Ця частина, кажуть підрядники, найскладніша.

Черговий будівельний майданчик розгорнули за каналом Дніпро-Донбас. Там облаштовують з’їзд із новозбудованого мосту. Сучасну дорогу на Київ зводять в поруч із Петриківкою та Царичанкою. Наразі підрядники прокладають останню ділянку Решетилівської траси, протяжністю майже тридцять кілометрів.

За планом тут зведуть дворівневі розв’язки та естакаду через Оріль. Підрядники вже відсипають земляне полотно та будують тимчасові переправи через річку для проїзду будівельної техніки.

Загалом в області вже звели близько тридцяти кілометрів нової магістралі. На ній – сучасні транспортні розв’язки, розмітка й дорожні знаки. Водії якістю дороги вражені.

Трасу Дніпро-Решетилівка зводять в рамках державної програми “Велике будівництво”.

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