Експерти висловилися “за” та “проти” медичного канабісу

Узаконення наркобізнесу чи полегшення страждань тяжкохворим та невиліковним людям? Минулого тижня народні обранці не підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Мовляв, це не порятунок від болю, а нові можливості для виготовлення та розповсюдження наркотиків. Коли пристрасті трохи вщухли, а мітинги під Верховною радою розійшлись, Валерія Бовша поспілкувалась з тими, хто “за” і хто “проти”. Її матеріал далі.

Це – акція під Верховною Радою на підтримку законопроєкту №5596, що мав надати доступ хворим до медичного канабісу в Україні. На знімках Нія Нікель – жителька столиці та мама 3-річної Єви. У дівчинки синдром Ямуара – рідкісна хвороба, яку мають лише 30 людей у світі.

Відео Нія виклала у соцмережі одразу після того, як народні депутати не проголосували за легалізацію медичного канабісу.

Жінка каже: таких приступів у доньки було до 30 на добу. Жодні препарати не допомагали, лише могли погіршити стан дитини. Лікарі з-за кордону порадили альтернативні методи лікування, серед них і медичний канабіс.

А це – конопляна крамниця, розташована у середмісті Дніпра. Тут можна купити продукти та біоактивні добавки з екстрактом цієї рослини. Про ефективність медичного канабісу хазяїн магазину Валерій знає з власного досвіду – кілька років тому від раку помер старший брат чоловіка. Від страждань не допомагали навіть сильні наркотичні знеболювальні на кшталт морфіну.

В обласному онкологічному диспансері з болем стикаються щохвилини. Медичний директор каже: канабіс – не панацея і підходить далеко не усім. Але для полегшення страждань пацієнтів треба пробувати всі доступні методи. І додає: боятися, що всі навколо стануть наркоманами через медичний канабіс, – повна нісенітниця. Адже в медицині вже давно застосовують більш важкі психотропні речовини – трамадол, морфін та інші. І це не призводить до зростання кількості наркозалежних.

Медичний канабіс відрізняється повною відсутністю або дуже низьким вмістом психоактивного компонента – тетрагідроканабінолу. Натомість містить канабідіол, який не має ейфорійного впливу. Його у світі використовують для допомоги людям з онкологію, важкою формою епілепсії, хворобою Паркінсона, Альцгеймера, призначають ветеранам війни, які мають ПТСР, паліативним – тобто невиліковним – пацієнтам і багатьом іншим. Наркологи ж кажуть: цей законопроєкт взагалі не потрібно було виносити на обговорення широкого загалу.

Ми попросили юриста подивитися законопроєкт і дати власну незалежну оцінку – чого саме так злякалися депутати, що аж провалили голосування. Адвокат каже: справа у можливості вирощування медичних та технічних сортів коноплі в нашій країні. І, хоча у цих пунктах передбачається суворий контроль, певні нюанси все ж є.

Але додає: в цілому законопроєкт можна було приймати з подальшим допрацюванням.

Препарати на основі медичного канабісу нині дозволені в 60 країнах світу. Після їхньої легалізації там не спостерігали збільшення кількості наркозалежних. В Україні ж до цього питання, як кажуть експерти, повернуться у кращому випадку за рік.