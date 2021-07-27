Правоохоронці зупиняють зерновози через перевищення ваги. Фермери протестують

Фермери проти поліції! На Дніпропетровщині розгорівся конфлікт через введення теплового режиму на дорогах. Правоохоронці зупиняють фури з зерном за перевищення ваги. Мовляв, вантажівки шкодять дорожньому покриттю. Аграрії ж в розпачі: врожай може зіпсуватися, якщо його не встигатимуть вчасно вивозити у сховища.

Село Голубівка, Новомосковський район. Сезон збору врожаю тут триває вже 10 днів. Щодня тільки на цьому полі працюють два комбайни, які збирають до 300 тон зерна на добу.

І усе це треба оперативно вивозити. Зерно вивозять одразу декілька вантажівок, які роблять по 2 ходки на добу. Кузови наповнюють згідно з нормами, твердять фермери – до 40-ка тон. Але коли температура повітря підіймається вище 28-ми градусів, максимально дозволене навантаження зменшується вдвічі.

Відтак поліцейські регулярно штрафують водіїв й змушують простоювати, аж поки температура не впаде. Тільки за останній тиждень зупинили 3 машини цього господарства. Фермери підраховують збитки.

Перевозити врожай вночі неможливо, твердять фермери.

Норми обурюють водіїв. Мовляв, для сільгосп виробників могли б і зробити виключення.

Чи зупинять вантажівку з зерном й цього разу? Рухаємося за ваговозом, наближаємося до поліцейського поста, поряд з яким вже запарковані фури…

Водійське щастя обертається непоправною шкодою шляхам. В службі автомобільних доріг пояснюють: за температури повітря 28 градусів, асфальт може прогріватися до сорока. А фури, які подекуди важать як залізничний вагон, чавлять навіть найсучасніше покриття.

Наразі в області працюють 6 стаціонарних зважувальних комплексів та 2 пересувні.

Отож чиновники радять фермерам збільшити кількість машин для перевезення зерна у гарячий період жнив. Щоправда, це може вплинути на ціну кінцевої продукції, приміром, хлібу.

У поліції нагадують: за порушення теплового режиму передбачено штраф – 340 гривень. Якщо ж після зважування виявиться, що вага більше 40 тонн – власник відшкодує державі вже понад тридцять тисяч гривень.