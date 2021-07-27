У Кам’янському будують три спортивні комплекси та льодову арену

Ціла спортивна інфраструктура з’явиться незабаром у Кам’янському. Адже триває будівництво одразу трьох комплексів та льодової арени. Це не лише задовольнить потреби спортсменів, а й створить для містян нові простори для дозвілля. Всі роботи на об’єктах особисто контролює міський голова Андрій Білоусов.

Будівництво чотирьох багатофункціональних комплексів в Кам’янському у розпалі. Всі вони розташовані в різних районах міста, таким чином займатись спортом та відвідувати цікаві заходи городяни зможуть неподалік від дому. Найбільший з усіх стадіонів зводять у Південному районі на проспекті Конституції. Його планують завершити до кінця року. А от в мікрорайоні Черьомушки стадіон з’явиться вже у вересні.

Ще один спортивний комплекс зводять на проспекті Перемоги.

Ведуться роботи й на четвертому об’єкті – першій у місті критій Льодовій арені. Її зводять коштом інвесторів. А от на інші три стадіони з бюджету міста виділили 70 мільйонів гривень. Інфраструктура та технічне оснащення кожного об’єкту розраховані не лише на тренування спортсменів, а дозволяють приймати змагання обласного і всеукраїнського рівнів.