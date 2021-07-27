Стихійна парковка у центрі Дніпра перешкоджає руху першого трамваю

Незаконне паркування – просто посеред Європейської площі. Містяни скаржаться на водіїв, як залишають свої машини на пішохідній зоні в районі зупинок першого трамваю. Іноді саме через це затримується електротранспорт, адже доводиться шукати або чекати нахабних автовласників. Як бореться з проблемою міська влада.

Назва Європейська, поведінка – не дуже. Дніпровські автовласники перетворили Європейську площу на нелегальну парковку. Щодня тут поміж трамвайних колій та на пішохідній зоні паркуються десятки автівок.

Розвертаються просто перед трамваями, залишають машини впритул до рейок . У КП “Дніпровський електротранспорт” скаржаться: запарковані на Європейські площі автівки – це справжній квест для водіїв трамваїв.

Не до вподоби незаконне паркування й пішоходам. Машини постійно доводиться обходити.

Автомобілісти ж пояснюють: не мають іншого виходу.

Автівки, які перешкоджають руху пішоходів, – евакуюють регулярно, твердять комунальники. Сьогодні, приміром, не пощастило ось цій іномарці. Інспектори з паркування фіксують порушення, міцно закріплюють колеса й підіймають авто.

Втім за один день з Європейської площі можуть прибрати до чотирьох автівок, а штраф у триста гривень не дуже й лякає водіїв. Отож в міськраді працюють над іншими способами боротьби з порушниками.

Аби не оплачувати евакуацію та зберігання машини на штрафмайданчику, водіям радять все ж пошукати місця на паркуваннях сусідніх торговельних центрів. Або залишити авто на квартал далі.