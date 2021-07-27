У парку Глоби масово гинуть качки. У чому причина?

27.07.2021 17:55

У парку Глоби знову не все гаразд зі штучним озером. Мало того, що воно досі не повернулося у свої береги – тепер там гинуть птахи. Попередня причина цього прикрого явища – неправильне харчування. Дирекція парку звинувачує у цьому відвідувачів. Що саме спричинило загибель пернатих.

Нещодавно соціальними мережами розлетілися фото мертвих качок з озера у Парку Глоби. Попередньо, птахи померли від неправильного харчування.

Великі таблички із закликом не годувати птахів розвішані уздовж всієї водойми. Попри заборону, пригощати качок – улюблена розвага відвідувачів, каже адміністрація парку.

Кирило прогулюється парком чи не щодня і жодного разу не годував тут пернатих. Каже: думки пригостити їх чимось смачненьким колись виникали, однак попереджувальні знаки його зупинили. Утім, чому люди продовжують кидати качкам хліб та недоїдки – не розуміє. Зупинити їх, каже Кирило, можуть тільки покарання.

Та хліб для птахів – не найстрашніше. Щодня спецтехніка дістає з озера кілограми пластикових пляшок, обгортки та поліетилену. Усе це, кажуть у парку, теж ковтають качки.

Все зайве, що потрапляє у водойму, несе загрозу птахам, кажуть фахівці. Від хлібобулочних виробів в організмі качки розвивається патогенна мікрофлора.

Пластик теж смертельно небезпечний для качок.

Ситуація із загибеллю качок у парку Глоби повторюється із року в рік. Цього літа там вже померло п’ять птахів.

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