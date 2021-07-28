Мати із семимісячною дитиною впала у річку Гнилокіш

Переходила дорогу й зірвалася у річку! У Дніпрі жінка з семимісячною дитиною мало не втопилися у приватному секторі лівобережжя. Дивом, ані мама, ані маля не отримали поранень. Чому на небезпечній ділянці не було огорожі та чи з’явиться вона після нещасного випадку.

Зараз тут зводять огорожу, але ще кілька днів тому цей пішохідний перехід вів просто до прірви. Саме сюди впала жінка з семимісячною дитиною.

Пані Олена цим переходом користується кілька разів на тиждень. Каже: зона небезпечна, але іншого варіанту немає. Позавчора жінка вперше тут переходила із дитиною у візочку. Ледь забралась на високий бордюр, оступилася і зірвалась разом із донькою у річку Гнилокіш.

Олена опинилася майже по шию у воді. На допомогу кинулись перехожі. Жінка неймовірно вдячна чоловікам, які витягнули її на берег.

Те, що вони з донькою вціліли, Олена називає справжнім дивом. Ані подряпин, ані забоїв у них не залишилось. Відбулися шоком. Однак жінка досі не може оговтатися від пережитого.

Як рятували маму з дитиною, на власні очі бачила Ольга. Вона каже: на цій ділянці завжди щось трапляється. Але такий резонансний випадок стався вперше. Тепер, сподівається жінка, влада просто зобов’язана убезпечити цей пішохідний перехід.

І дійсно, на нещасний випадок зреагували у мерії. Кажуть: пішохідну зону у цьому місці зробили давно, що при проєктуванні району. Наглядати та впорядковувати її має райрада. Та вже сьогодні на небезпечній ділянці почали зводити огорожу.

Утім ніхто з міськради так і не зв’язався із постраждалою. Але у мерії кажуть: готові відшкодувати моральні збитки, якщо жінка того вимагатиме.