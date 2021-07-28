У Кам’янському продовжують впорядковувати сквери на житлових масивах. Тепер місцеві мешканці мають змогу прогулятися й з приємністю провести час неподалік від своїх будинків. Роботи з оновлення рекреаційної зони перевірив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

У Соцмісті по вулиці Ухтомського невдовзі з’явиться новий сквер. Тут буде повністю облаштована уся сучасна інфраструктура, для того, щоб дорослі та малі містяни почувалися комфортно.

Планують завершити усі роботи й відкрити сквер до Дня міста. Цього моменту вже не можуть дочекатися місцеві мешканці.

На початку літа у Кам’янському вже відкрили два сквери у селищі ДДРЕС та по вулиці Матросова. Також триває повна реконструкція лівобережного парку.

Його територію розширюють більш як у три рази. Там будуть нові атракціони, скейт-парк, дитячі розважальні та спортивні майданчики, оглядова площа і багато іншого.

На оновлення лівобережного парку та трьох скверів міста цьогоріч з бюджету Кам’янському витратили 78 мільйонів гривень.