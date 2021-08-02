У Кам’янському триває ремонт двох мостових переходів

Через руйнування опор міська влада вирішила виділити кошти на реконструкцію цих об’єктів. До цього оновлювали лише верхню частину переправ. Як проходять роботи – особисто перевірив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Це міст вдовж вулиці Івана Франка. Востаннє ремонт тут проводився у 2018 році. Тоді були встановлені запобіжні огорожі, колесовідбійник та відновлене асфальтне покриття. З часом почали руйнуватися опорні конструкції, в окремих місцях вже можна побачити арматуру. Ремонтники ліквідовують наскрізні отвори та покривають бетонні конструкції захисним шаром.

Взялися впорядковувати й міст на вулиці Молдавській, що у селищі Романковому. Тут підрядна організація працює вже п’ятий день.

Міський голова зазначає, роботи виконуються згідно з графіком і будуть завершені за два місяці. Також є новини й відносно головного міського мосту через річку Дніпро. За словами Андрія Білоусова, утримувати переправу довжиною близько 10 кілометрів міському бюджету вкрай складно.

Варто зазначити, що через цей міст проходять траси обласного значення, а через вулицю Грушевського переправа пов’язана з дорогою загальнодержавного значення.