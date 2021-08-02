Ровесники незалежної України – хто вони?

Перші кроки, перші злети та перші падіння. Ровесникам незалежної України виповнюється 30. Вони зростали разом із Батьківщиною. Як склалися їхні долі та чим вони схожі на свою державу? Ми продовжуємо цикл сюжетів “Незалежні 30, Дніпропетровщина. Збіг характерів громадян та країни шукала Софія Куценко. Подробиці – далі.

Вони разом з державою вчились ходити, пізнавали світ, розвивались та налагоджували комунікацію. Вони були першими, хто народився в незалежній Україні. Хто вони – 30-річні громадяни нашої держави та що спільного у них з Батьківщиною?

Свої перші п’ять років Анастасія пам’ятає погано. Каже, дитинство було як у всіх – знайомилась з оточенням та вчилась сприймати світ. Найяскравіша згадка з тих часів – перші усвідомлені кроки.

У період з 1991 по 1996 рік тривав етап становлення. Україна звикала до статусу “самостійної” держави та робила свої перші незалежні кроки.

Етап комунікації та всебічного розвитку. Так Анастасія згадує період з п’яти до десяти років. У цей час дівчина вчиться у школі, займається танцями, вивчає англійську та опановує музичні інструменти. Стає більш свідомою. І, звісно, будує перші контакти.

У цей час Україна також налагоджує стосунки як ззовні, так і всередині. Держава починає жити за власними правилами – ухваливши Конституцію. До влади приходить новий президент та новий парламент, а в країні розпочинається період інтриг, скандалів та резонансних вбивств. Водночас Україна набуває більшої самостійності.

Підлітковий період – найважчий у житті абсолютно усіх людей, переконана Анастасія. Дівчина каже: це час амбіцій та нових відкриттів, цінність яких на той момент не усвідомлюється. Проте у підлітка з’являється власна особистість. А ще – неупереджена думка. Стосувалась вона навіть політичних подій.

Дійсно, вперше в історії, країна розділилась на два табори – прихильників Віктора Ющенка та Віктора Януковича. А Помаранчева революція стала справжнім символом періоду 2001-2006 років.

Після 20-и років Анастасія визначились зі своїм шляхом, розставила пріоритети та сформувала певні цінності. Закріпилась у журналістиці та почала боротися за справедливість. Стала не боятися говорити відкрито та висловлювати громадянську позицію. Серйозно на світогляд дівчини вплинули події 2013-2014 років.

Водночас в Україні цей період характеризується зміцненням національних цінностей. А збройний конфлікт на Сході зміцнює характер українців.

Восени Анастасії виповниться 30. За останні п’ять років дівчина визначилась з принципами, сформувала власні істини та прийшла до більш-менш стабільного життя. Але не виключає, що однієї миті все можна докорінно змінити. Головне – не зраджувати собі та боротися за місце у житті.

Зрілою та досвідченою Україна зустрічає свій 30-й ювілей. Та доводить усьому світу: вона не боїться змін.

Відкриті та абсолютно вільні. І Україна, і 30-річні громадяни зараз схожі саме цим, кажуть психологи.